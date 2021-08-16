Толстой обсудил с москвичами идею строительства ФОКа в Выхине-Жулебине

Фото: Александр Чикин
Депутат Госдумы от Люблинского округа Петр Толстой обсудил с жителями Выхина-Жулебина инициативу по строительству спортивного комплекса на месте бывшего пустыря в центре района.
"Однозначно здесь нужно что-то менять, нужно, чтобы на этом месте появилось что-то для людей разных возрастов", – подчеркнул парламентарий.
Участок находится по адресу Ферганский проезд, дом 4, корпус 2. По словам участников встречи, ранее на этом месте работало кафе, которое было объектом притяжения шумных компаний. По решению Арбитражного суда Москвы объект признали самостроем и снесли в июле 2021 года. Теперь освободившуюся площадку хотят приспособить для общественных нужд.
"К нам обращается много молодежи. Люди просят построить спортивный объект, потому что Выхино нуждается в новых местах для занятий физкультурой", – объяснил Толстой.
По словам депутата, построить крытый ФОК на месте бывшего пустыря возможно. Вместе с тем он будет небольшим – для 5–6 видов спорта. Также данная территория не позволит разместить бассейн. Однако школьники смогут посещать в нем десятки секций.
Отмечается, что жители столицы предлагают благоустроить территорию будущего спорткомплекса: возвести рядом с ним фонтан, разбить цветники и установить скамейки.
Ранее Толстой оценил ход реконструкции школы № 1363 в Выхине-Жулебине. Завершить ремонт обещают в кратчайшие сроки. Школа № 1363 считается одной из лучших на юго-востоке Москвы, пользуясь большим спросом у жителей столицы. Именно поэтому здание учебного заведения решили благоустроить.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: