Толстой обсудил с москвичами идею строительства ФОКа в Выхине-Жулебине

Фото: Александр Чикин

Депутат Госдумы от Люблинского округа Петр Толстой обсудил с жителями Выхина-Жулебина инициативу по строительству спортивного комплекса на месте бывшего пустыря в центре района.

"Однозначно здесь нужно что-то менять, нужно, чтобы на этом месте появилось что-то для людей разных возрастов", – подчеркнул парламентарий.

Участок находится по адресу Ферганский проезд, дом 4, корпус 2. По словам участников встречи, ранее на этом месте работало кафе, которое было объектом притяжения шумных компаний. По решению Арбитражного суда Москвы объект признали самостроем и снесли в июле 2021 года. Теперь освободившуюся площадку хотят приспособить для общественных нужд.

"К нам обращается много молодежи. Люди просят построить спортивный объект, потому что Выхино нуждается в новых местах для занятий физкультурой", – объяснил Толстой.

По словам депутата, построить крытый ФОК на месте бывшего пустыря возможно. Вместе с тем он будет небольшим – для 5–6 видов спорта. Также данная территория не позволит разместить бассейн. Однако школьники смогут посещать в нем десятки секций.

Отмечается, что жители столицы предлагают благоустроить территорию будущего спорткомплекса: возвести рядом с ним фонтан, разбить цветники и установить скамейки.

Ранее Толстой оценил ход реконструкции школы № 1363 в Выхине-Жулебине. Завершить ремонт обещают в кратчайшие сроки. Школа № 1363 считается одной из лучших на юго-востоке Москвы, пользуясь большим спросом у жителей столицы. Именно поэтому здание учебного заведения решили благоустроить.