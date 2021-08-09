Пешеходную зону обустроят в Марьино после обращения Петра Толстого

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
После обращения москвичей к депутату Госдумы от Люблинского округа Петру Толстому на участке Братиславской улицы в столичном районе Марьино обустроят тротуары. Парламентарий направил обращение местных жителей заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову.
Авторы уверяют, что из-за отсутствия тротуаров пешеходы на одном из участков Братиславской улицы вынуждены передвигаться по автомобильной дороге. Ситуация значительно обостряется зимой.
"Улица красивая, магазинов много, пешеходка здесь очень нужна. Постараемся в ближайшее время продвинуться в этом вопросе. Учтем все пожелания москвичей", – отметил Толстой.
По словам депутата, инициативу поддержали в правительстве Москвы и пообещали оказать содействие в разработке проектно-сметной документации и благоустройстве.
Ранее Толстой сообщил о благоустройстве сквера имени Судакова в Люблине. Депутат рассказал, что на территории сквера появятся детская площадка и зона для воркаута.
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