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Город

09 августа, 22:39

Пешеходную зону обустроят в Марьино после обращения Петра Толстого

город

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

После обращения москвичей к депутату Госдумы от Люблинского округа Петру Толстому на участке Братиславской улицы в столичном районе Марьино обустроят тротуары. Парламентарий направил обращение местных жителей заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову.

Авторы уверяют, что из-за отсутствия тротуаров пешеходы на одном из участков Братиславской улицы вынуждены передвигаться по автомобильной дороге. Ситуация значительно обостряется зимой.

"Улица красивая, магазинов много, пешеходка здесь очень нужна. Постараемся в ближайшее время продвинуться в этом вопросе. Учтем все пожелания москвичей", – отметил Толстой.

По словам депутата, инициативу поддержали в правительстве Москвы и пообещали оказать содействие в разработке проектно-сметной документации и благоустройстве.

Ранее Толстой сообщил о благоустройстве сквера имени Судакова в Люблине. Депутат рассказал, что на территории сквера появятся детская площадка и зона для воркаута.

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