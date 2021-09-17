"Это наш город": больше 5 тыс городских объектов благоустроили в Москве в 2021 году

В этом году в Москве благоустроили больше 5 тысяч дворов, парков и других объектов. Один из знаковых и масштабных проектов – парк "Яуза". Там создают единое пространство от Ростокинского акведука до МКАД общей протяженностью свыше 16 километров с выходами на ВДНХ и в Лосиный остров.

Благоустройство также затронет и центр Москвы, в частности районы Пресненский, Арбат, Хамовники и Замоскворечье. Единый пешеходный маршрут пройдет от "Москва-Сити" до Таганской площади протяженностью 19 километров и соединит Краснопресненскую, Новодевичью, Кремлевскую, Москворецкую и другие набережные.