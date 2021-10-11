Налог на московские квартиры может вырасти на 10% в 2022 году

13:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сумма налога на московские квартиры может вырасти на 10% в 2022 году в связи с повышением кадастровой стоимости, сообщает РИА Новости со ссылкой на общественного омбудсмена по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Кирилла Кулакова.
Он подчеркнул, что результаты государственной кадастровой оценки на 2021 год официально утвердят к концу ноября, а с 1 января 2022 года они вступят в действие.
Кулаков рассказал, что кадастровая стоимость жилья в некоторых сегментах увеличилась на 30–50% относительно 1 января 2018 года. При этом он заметил, что собственникам жилой недвижимости можно быть спокойными, поскольку по закону вне зависимости от роста кадастровой стоимости сумма налога на имущество физических лиц по данным объектам не может расти больше чем на 10% в год.
"То есть если сумма налога была 100 рублей, то она не может быть в следующем году более 110 рублей независимо от роста кадастровой стоимости", – объяснил Кулаков.
Ранее директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова рассказала о главных уловках при покупке и аренде жилья. По словам эксперта, собственники иногда пытаются скрыть от возможных покупателей недостатки.
В частности, следует обратить внимание на ситуацию, когда при просмотре квартиры покупателя торопят и не дают задержаться на лестничной клетке. По словам эксперта, чаще всего от потенциального покупателя стараются скрыть неадекватных соседей.
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