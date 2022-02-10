Экспертиза цен в госзакупках позволила Москве сэкономить более 90 млрд рублей за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В прошлом году бюджет Москвы сэкономил 90,7 миллиарда рублей благодаря экспертизе начальной максимальной цены контрактов в госзакупках, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
"За прошедший год проверка начальных максимальных цен контрактов, заключаемых для нужд заказчиков города Москвы, дала 88,4 миллиарда рублей экономии бюджетных средств. Еще около 2,3 миллиарда рублей удалось сэкономить благодаря проверкам силами межведомственной рабочей группы", – приводятся слова Пуртова на портале мэра и правительства Москвы.
Экспертизу цен в контрактах проводит Аналитический центр Москвы, исключением являются закупки по текущему ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон, сносу, локальным мероприятиям и ремонтно-реставрационные работы.
В 2021 году аналитики центра выдали свыше 4,6 тысячи заключений по договорам на общую сумму 867,6 миллиарда рублей, что позволило сэкономить более 76,4 миллиарда рублей.
Пуртов добавил, что с 2015 года было выдано свыше 34,6 тысячи экспертных заключений, что позволило бюджету столицы сэкономить почти 267 миллиардов рублей.
В декабре 2021 года стало известно, что Москва заняла первое место в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Отмечается, что за последние 10 лет общий объем экономии столичных заказчиков на торгах по госзакупкам достиг более одного триллиона рублей.
Одним из факторов, обеспечивающих повышение конкуренции, является прозрачность закупочных процедур и эффективное использование бюджетных средств. С 2015 года столица утверждает типовые формы документов по наиболее востребованным предметам закупок и единым требованиям, понятным для всех участников.
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