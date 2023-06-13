Собянин: через несколько лет в Москве будет свыше 2,2 тыс электробусов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Количество электробусов в столице планируют увеличить более чем в два раза в ближайшие годы. О планах по развитию транспорта рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Сейчас на улицах города курсирует 1 055 электробусов. Планируем в ближайшие годы увеличить их число больше чем в два раза – до 2 255", – уточнил он.

Градоначальник также отметил, что будет расширена сеть ультрабыстрых зарядных станций. Мэр Москвы сообщил, что в текущем году еще 94 станции появятся в городе по 12 адресам. К концу следующего года их будет установлено более 380.

Кроме того, Собянин рассказал, что город заключил контракты с АО "КамАЗ" и "Группой ГАЗ", которые будут осуществлять поставки дополнительных электробусов.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в Москву поступили первые 24 электробуса по новому контракту. Он пояснил, что замена общественного транспорта осуществляется в соответствии с задачей, поставленной мэром.

До этого в городе в тестовом режиме запустили первый электробус малого класса "ГАЗель e-City". Мини-электробус рассчитан на 16 пассажиров. Он предназначен для маршрутов с низким пассажиропотоком и способен проехать по узким улицам, недоступным для больших автобусов и электробусов.

Как рассказали в Дептрансе, "ГАЗель e-City" отличается тихим ходом и экологичностью. Она оснащена современным оборудованием, обеспечивающим комфорт и безопасность пассажиров, в том числе кондиционером мультимедийным и камерами видеонаблюдения.



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