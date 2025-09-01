Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 11:57

Происшествия

Подводный энергокабель между Эстонией и Финляндией вышел из строя

Фото: 123RF/artem1986

Подводный энергокабель EstLink 1, расположенный между Эстонией и Финляндией, вышел из строя. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на финского оператора Fingrid.

Инцидент произошел 1 сентября примерно в 05:46 по московскому времени из-за неисправности, возникшей на преобразовательной подстанции Эспоо в Финляндии. В результате кабель пришлось на время отключить.

Таким образом, EstLink 1 не будет работать до завершения торгов на электроэнергетической бирже. При этом оператор предупредил, что сроки отключения могут увеличиться. Это будет зависеть от характера неисправности, уточнили в Fingrid.

В конце декабря прошлого года в Финляндии был задержан нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука из-за подозрений в причастности к повреждению подводного кабеля EstLink 2, а также еще двух кабелей между Эстонией и Финляндией.

Танкер принадлежал компании Caravella, которая базировалась в ОАЭ и являлась "единственным судном во флоте организации". По одной из версий, судно повредило кабель своим якорем.

В августе этого года заместитель генпрокурора Финляндии предъявил обвинения в тяжком причинении вреда и тяжком вмешательстве в работу телекоммуникаций капитану танкера, а также его первому и второму помощникам. Однако те не признали свою вину.

Читайте также


происшествияза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика