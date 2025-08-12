Форма поиска по сайту

12 августа, 14:50

Финляндия обвинила экипаж танкера Eagle S в повреждении кабелей на Балтике

Фото: 123RF/siopw

Заместитель генерального прокурора Финляндии предъявил обвинения экипажу танкера Eagle S в повреждении кабелей в Балтийском море в декабре прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финскую прокуратуру.

Обвинения в тяжком причинении вреда и тяжком вмешательстве в работу телекоммуникаций предъявлены капитану танкера, а также его первому и второму помощникам. При этом, по данным финской прокуратуры, обвиняемые не признали свою вину.

"Они также считают, что Финляндия не обладает юрисдикцией в данном вопросе, поскольку места повреждения кабелей находятся за пределами финских территориальных вод", – говорится в сообщении.

Обвинительное заключение было передано в окружной суд Хельсинки.

В Финляндии 26 декабря 2024 года задержали нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука из-за подозрений в причастности к повреждению подводного кабеля EstLink 2, а также еще двух кабелей между Эстонией и Финляндией.

Танкер принадлежит фирме Caravella, которая базируется в ОАЭ и является "единственным судном во флоте компании".

По одной из версий, корабль повредил кабель своим якорем. При этом сообщалось, что ремонт поврежденного объекта может занять до семи месяцев.

