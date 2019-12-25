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Общество

09:32

В РЖД показали, как будет выглядеть новый электронный билет

общество транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

РЖД обновили внешний вид электронных билетов на поезда дальнего следования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РЖД.

В обновленном бланке решили дополнительно определить порядок пользования верхними и нижними полками купе и плацкарта. В ролике про новый формат проездного документа особый акцент сделали на том, что пассажирам с верхних полок разрешено сидеть на нижних. Также указано, что стол является общим.

Новый формат бланка электронного билета будет введен в оборот в первом полугодии 2020 года. Его отличительная черта – персонифицированность. Конкретные условия и специфика места пассажира будут указаны сразу. Номер рейса и вагона напечатают крупно, чтобы можно было рассмотреть даже в движении. Кроме того, на билете укажут, как проще всего доехать до вокзала.

Что касается дизайна нового проездного документа, то он сверстан таким образом, чтобы при сложении легко помещался в паспорт, а вся информация была бы видна. Кроме того, ключевые данные поездки особым образом подсветят. По словам заместителя начальника департамента пассажирских перевозок по цифровым сервисам РЖД Дмитрия Крюкова, в компании рассматривают возможность адаптировать билеты для пожилых людей и детей.


Ранее РЖД представили новый вид вагона-купе. В распоряжении пассажиров будут душ, сейфы, холодильники и микроволновки. Нижние полки в купе в сложенном виде выглядят как диваны, а верхние – как часть стены.

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