В РЖД предложили удвоить штрафы для пьющих и курящих в поездах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В РЖД предлагают вдвое увеличить штрафы за административные правонарушения в поездах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замгендиректора компании Дмитрия Пегова.

Он предлагает внести поправки в Кодекс РФ об административном правонарушении. Пегов считает, что за курение в неустановленных местах, потребление алкогольной продукции и появление в состоянии алкогольного опьянения нужно увеличить штраф до 1000–3000 рублей. В настоящее время за такие нарушения с пассажира могут взыскать от 500 до 1500 рублей.

Замглавы РЖД сообщил, что компания предлагает на законодательном уровне создать условия, которые поспособствуют повышению уровню безопасности пассажиров железнодорожного транспорта общего пользования в поездах дальнего и пригородного следования.

Кроме того, в РЖД считают необходимым ввести новую статью "Мелкое хулиганство на транспорте". В компании также считают нужным подумать о введении более строгого наказания за повторное правонарушение в течение года.

В декабре прошлого года в РЖД отреагировали на идею возвращения курилок в поездах. Заместитель генерального директора Федеральной пассажирской компании Константин Торубаров заявил, что компания не намерена возвращать зоны для курения в поездах или создавать отдельные для этого помещения.

В том же месяце сообщалось, что компания планирует продавать билеты на самолеты, автобусы и водный транспорт в 2020 году. Пассажиры смогут покупать билеты для поездок как внутри России, так и за границу, а на автобусы – только для передвижения по стране.

Пассажиры смогут составить наиболее удобный маршрут, рассчитать итоговую стоимость поездки и время в пути. Первыми партнерами среди железных дорог станут итальянский, немецкий и французский операторы.

