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Москва 24

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Общество

10:10

РЖД планируют продавать билеты на самолеты и пароходы в 2020 году

общество транспорт

В РЖД планируют продавать билеты на автобусы, самолеты и пароходы

"Российские железные дороги" (РЖД) намерены продавать билеты на самолеты, автобусы и водный транспорт в 2020 году. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

В будущем году компания запустит новый сайт, на котором можно будет купить билеты на несколько видов транспорта, однако железнодорожные перевозки будут приоритетными. Пассажиры смогут покупать билеты для поездок как внутри России, так и за границу, а на автобусы – только для передвижения по стране.

Пассажиры смогут составить наиболее удобный маршрут, рассчитать итоговую стоимость поездки и время в пути. Первыми партнерами среди железных дорог станут итальянский, немецкий и французский операторы.

В перспективе на этом же сайте можно будет заказать такси и даже забронировать гостиницу.

Ранее заместитель генерального директора "Трансмашхолдинга" по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов заявил, что российские вагоностроители нашли способ решения проблемы "торчащих ног" в плацкарте.

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