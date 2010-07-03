В России нашли решение проблемы "торчащих ног" в плацкарте

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Российские вагоностроители нашли способ решения проблемы "торчащих ног" в плацкарте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального директора "Трансмашхолдинга" по развитию пассажирского транспорта Александра Лошманова.

Он отметил, что, помимо уже представленного макета нового концепта плацкарта, разрабатываются еще два концепта. Макеты покажут пассажирам в Москве и российских регионах, каждый сможет оценить идею и оставить свои предложения. После этого будет сделан выбор, какие именно из этих вагонов будут выпускаться.

"Мы в этой концепции увеличили незначительно, всего на два сантиметра, поперечные полки, на три сантиметра – продольные полки, но уже в ходе обсуждения с заказчиком макета мы пришли к выводу, что необходимо данную концепцию реализовывать в новом габарите", – отметил Лошманов.

Он отметил, что по итогам транспортной недели был принят в работу новый габарит пассажирских вагонов, который на 30 сантиметров шире. Это, по его словам, позволит решить проблему "торчащих ног" в плацкартных вагонах.

Ранее на выставке "Транспорт России" компания представила макет нового плацкартного вагона с модульным пространством. Это плацкартный вагон с индивидуальным пространством, в котором полки разделены перегородкой в виде шкафа. Также у каждого пассажира есть свой личный стол и шторки на полках. Вагон рассчитан на 54 пассажира одновременно.

Кроме того, "Трансмашхолдинг" разрабатывает концепцию отелей на колесах – туристических поездов, в которых можно будет воспользоваться современным оборудованием и обустроить купе с учетом своих пожеланий.

Специалисты отмечали, что туристические поезда хотят оснастить современными IT-системами. Например, предварительный проект предусматривает использование устройств для распознавания лиц, электронных замков, видеодомофонов. Кроме того, в "умном" купе можно будет регулировать свет и температуру, заказать еду или обратиться к проводнику.

