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07:03

Расписание ряда электричек Горьковского направления изменится в выходные

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Расписание некоторых пригородных поездов Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в выходные. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД.

"В предстоящие выходные, 30 ноября и 1 декабря, изменится расписание некоторых пригородных поездов Горьковского направления Московской железной дороги, в том числе время отправления и протяженность маршрутов", – говорится в сообщении.

Так, в интервале с 17:30 30 ноября до 0:10 2 декабря пригородные поезда проследуют мимо станции Реутово. Из графика выведут также ряд электричек между Москвой и станциями Железнодорожная, Балашиха и Купавна. Изменения связаны с работами по развитию инфраструктуры на станции Реутово.

Уточняется, что железнодорожники приняли все необходимые меры, чтобы изменения в расписании поездов были минимальными. На период работ запустят поезда по соседним путям.

Посмотреть измененное расписание можно на вокзалах и остановках, а также на сайте РЖД в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось, что на участке между станциями Голутвин и Озеры Казанского направления МЖД запустили компенсационные автобусы. Для проезда необходимо предъявить билеты или абонементы ЦППК. Автобусы будут курсировать до 31 декабря от начальных станций маршрута по расписанию поезда.

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