Собянин обсудил развитие спальных районов Москвы с жителями ЗАО

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Сергей Собянин обсудил развитие спальных районов столицы с жителями Западного административного округа.

По словам градоначальника, около 90% москвичей проживают за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК). Он отметил, что эти кварталы привыкли называть "спальными районами".

"Но, по правде говоря, чем дальше, тем больше термин уже не соответствует реальному положению делу. В большинстве районов за пределами ТТК сегодня есть практически все для повседневной жизни и отдыха местных жителей – от магазинов и парков шаговой доступности до хороших школ и поликлиник", – написал мэр в своем блоге.

Градоначальник отметил, что наиболее сложным является вопрос с работой недалеко от дома.

"Тем не менее, и в этой сфере происходит тектонический сдвиг. Благодаря строительству новых магазинов, офисов и технопарков последние 10 лет порядка 85% новых рабочих мест в Москве создаются в нецентральных районах", – подчеркнул Собянин.

По его словам, для ускорения этого процесса было принято решение возвращать инвесторам часть платы за право строительства нового жилья, если одновременно они создают места приложения труда за пределами центра.

Собянин подчеркнул, что целью является создание в каждом районе комфортной среды для повседневной жизни, отдыха и работы недалеко от дома.

"А термин "спальный район" – окончательно сдать в архив. Как это сделать, мы обсуждали на встрече с активистами ЗАО", – отметил мэр.

Ранее на встрече с жителями ЗАО Собянин обсудил вопросы городского развития. Он отметил, что за последние годы в столице изменилась территориальная пропорция рабочих мест: их количество значительно увеличилось за пределами Третьего транспортного кольца.

Также Собянин рассказал, что инвесторы и девелоперы отчисляют средства в фонд Москвы за выдачу разрешений на строительство жилья, при этом часть денег получают обратно за создание новых рабочих мест в местах там, где это необходимо.

