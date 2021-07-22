Собянин встретился с жителями ЗАО и обсудил вопросы городского развития

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Лидер московского списка "Единой России" на предстоящих думских выборах Сергей Собянин провел встречу с жителями Западного административного округа Москвы в Штабе общественной поддержки, в ходе которой обсудил вопросы городского развития.

"Мы создали программу "Мой район". И вся команда работает над тем, чтобы в каждом районе было все: свой кинотеатр, свой спортивный зал, свой классный парк, своя пешеходная улица и рабочие места. Самое сложное – это рабочие места, конечно же. Все остальное, у меня нет сомнений, мы сделаем на хорошем, качественном уровне: и благоустроим, и обеспечим объектами соцкультбыта, торговли и так далее", – заявил Собянин.

Он отметил, что за последние годы в столице изменилась территориальная пропорция рабочих мест: их количество значительно увеличилось за пределами Третьего транспортного кольца. Также Собянин рассказал, что инвесторы и девелоперы отчисляют средства в фонд Москвы за выдачу разрешений на строительство жилья, при этом часть денег получают обратно за создание новых рабочих мест в местах там, где это необходимо.

"А нам нужны рабочие места за Третьим транспортным кольцом, особенно за МКАД", – уточнил он.

Также Собянин рассказал жителям ЗАО о развитии транспортной системы, в том числе об открытии станции метро "Внуково". Так, по его словам, станция начнет функционировать год–полтора. Помимо этого, он привел сроки окончания строительства Большой кольцевой линии метро.

"В конце следующего года, я думаю, мы кольцо целиком запустим. Оно все уже на выходе: мы практически полностью завершили проходку тоннелей. Сейчас работаем со станциями, прокладкой путей", – сказал Собянин.

Четвертая линия Московских центральных диаметров, на которой расположатся около 40 станций, по его словам, начнет работу в 2023–2024 годах. Ее протяженность будет превышать 80 километров.

На встрече была затронута и тема предстоящих выборов в Государственную думу. Собянин выразил несогласие с утверждением об отсутствии в России политической свободы, напомнив, что в стране регулярно проводятся выборы, в которых участвуют представители различных политических партий.

"Мы с вами находимся здесь. Через буквально там какое-то время – месяц-полтора – будут выборы в Государственную думу. В следующем году мы будем избирать органы местного самоуправления. В 2023 году будут выборы мэра. В 2024 году будут выборы президента. Я работаю 10 лет, и у меня практически не было ни одного года, когда бы мы кого-то не избирали. Мы постоянно всех избираем. При этом мы считаем, что у нас с политическими свободами плохо. <...> У нас в местном самоуправлении 1,3 тысячи, по-моему, депутатов, могу ошибаться. Огромное количество разных партий", – указал Собянин.

Кроме того, он отметил, что столичным властям пришлось взять на себя ответственность за принятие непопулярных, но необходимых решений, благодаря которым Москва смогла достойно справиться со сложностями пандемии коронавируса. Собянин подчеркнул, что абсолютно любой политической силе пришлось бы найти решительность для принятия таких же решений.

"Мы, конечно, должны отвечать за все, что сделали. И я к этому готов. И я думаю, что и городская организация "Единая Россия", депутаты тоже к этому готовы. Все, что мы говорили в 2016 году, практически все мы сделали. Обещали строить метро – мы строим. Пообещали создать новых 500 парков – мы это сделали", – добавил Собянин.

Также он затронул тему здравоохренения, рассказав горожанам об особенностях работы медицинской системы в условиях коронавирса. По словам Собянина, столичное здравоохранение функционирует с огромной перегрузкой, однако ни один москвич не получил отказа в помощи. Для этого в городе было дополнительно создано 25 тысяч коек.

"Вы не поверите, сколько посещений в год поликлиник. В Москве живет 12 миллионов человек – 110 млн посещений поликлиник", – пояснил он.

Отвечая на вопросы жителей ЗАО о планах по дорожному строительству, Собянин сообщил, что в осуществлении данных работ реализуются сложнейшие инженерные сооружения.

"Мы реконструировали практически все развязки на МКАД. Четыре осталось, над которыми работаем", – заявил Собянин, упомянув также о проектах реконструкции Тропаревского парка, благоустройства Ленинского проспекта и других объектов.

Ранее Сергей Собянин и правительство Москвы утвердили проект благоустройства территории у станций Сетунь и Рабочий поселок Белорусско-Савеловского маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1).

В частности, будет обустроена велодорожка вдоль улицы Маршала Неделина и улицы Барвихинской. Также проект предусматривает строительство двух лестничных сходов с эстакады Северо-Западной хорды через железнодорожные пути, с помощью которых пассажиры смогут добраться до остановок общественного транспорта.