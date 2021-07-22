Собянин утвердил проект планировки реконструкции водопроводной сети по Золоторожскому Валу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин утвердил проект планировки реконструкции водопроводной сети по улице Золоторожский Вал. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

"Утвердить проект планировки территории линейного объекта – реконструкция водопроводной сети по улице Золоторожский Вал", – говорится в документе.

Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Ранее Сергей Собянин и правительство Москвы утвердили проект благоустройства территории у станций Сетунь и Рабочий поселок Белорусско-Савеловского маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1). В частности, будет обустроена велодорожка вдоль улицы Маршала Неделина и улицы Барвихинской. Также проект предусматривает строительство двух лестничных сходов с эстакады Северо-Западной хорды через железнодорожные пути, с помощью которых пассажиры смогут добраться до остановок общественного транспорта.