Собянин утвердил проект планировки реконструкции водопроводной сети по Золоторожскому Валу

07:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин утвердил проект планировки реконструкции водопроводной сети по улице Золоторожский Вал. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
"Утвердить проект планировки территории линейного объекта – реконструкция водопроводной сети по улице Золоторожский Вал", – говорится в документе.
Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
Ранее Сергей Собянин и правительство Москвы утвердили проект благоустройства территории у станций Сетунь и Рабочий поселок Белорусско-Савеловского маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1). В частности, будет обустроена велодорожка вдоль улицы Маршала Неделина и улицы Барвихинской. Также проект предусматривает строительство двух лестничных сходов с эстакады Северо-Западной хорды через железнодорожные пути, с помощью которых пассажиры смогут добраться до остановок общественного транспорта.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: