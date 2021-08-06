Собянин наградил победителей московского конкурса лучших строительных проектов 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин вручил награды победителям ежегодного конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства".

Он подчеркнул, что, несмотря на все сложности, связанные с пандемией и экономикой, строительный комплекс набирает темпы развития.

"Москва, являясь крупнейшим мегаполисом Европы, еще и быстрее всех других городов строится и развивается. Это невозможно было бы сделать, если бы не было в Москве таких профессиональных, ответственных строителей, обладающих мировыми компетенциями, азартом, динамизмом и желанием сделать наш город одним из лучших городов мира", – сказал мэр.

Он добавил, что сегодня динамика строительства не меньше, чем в докризисном 2019 году. Мэр заметил, что за этим стоит труд сотен тысяч людей, коллективов и строителей. По его словам, строящиеся сегодня дома сами по себе являются украшением районов.

"Очень важно, что жилищное строительство развивается не просто как коробка из четырех стен, в которой там проживают люди, но и со средой вокруг этих домов. Прекрасные дворы, парки, скверы, уникальное наполнение первых этажей, которое дает рабочие места и возможность получить услуги прямо в своем доме или в своем микрорайоне. Мы видим, что москвичи, оценивая ваши труды, оценивают не только качество внутренней отделки или дома, но и вот эту вот всю среду, которая создает элементы нашего города, которые и определяют будущее, каким наш город будет", – сказал Собянин.

Он подчеркнул, что даже объекты социального назначения не являются стандартными. Также мэр напомнил о массовом строительстве метро. Собянин рассказал, что одной из главных задач было не только построить, но и оптимизировать стоимость этих станций, чтобы их было больше.

"Тем не менее мы нашли возможность и подходы каждую из этих станций сделать уникальной, провести международные архитектурные конкурсы для того, чтобы привлечь лучших российских, иностранных архитекторов", – заметил он.

Мэр указал и на новый уровень пригородного сообщения. По его словам, это просто не платформы, а современнейшие вокзалы, переплетенные транспортные узлы с метрополитеном, МЦК и дорогами.

Рассказал глава города и об уникальных новых объектах и реставрации старых.

"Конечно, мы не можем не заниматься уникальными объектами. Среди новых проектов – замечательный проект "Остров мечты", такой московский "Диснейленд". Самый большой, наверное, один из самых крупных вообще в мире крытых детских уникальных парков, который заработал в трудный период со всеми ограничениями и так далее, но он работает и он развивается. И, конечно, старые проекты, старые здания. В них необходимо тоже вкладывать душу, чтобы они оживали. Такое возрождение произошло с уникальным обьектом под названием "Северный речной вокзал", такой легендой, воспоминанием о прошлом Москвы", – подчеркнул мэр.

Он поблагодарил всех работников строительной отрасли столицы. Вручение наград приурочили ко Дню строителя, который по традиции отмечается во второе воскресенье августа.

Конкурс проводился по 11 номинациям, в нем приняло участие 108 проектов. Победителями конкурса стали 24 из них. "Проектом года" признали реставрацию Северного речного вокзала.