Собянин рассказал о развитии ряда инфраструктурных проектов в Северном Медведкове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин в ходе осмотра работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе рассказал о развитии инфраструктуры в Северном Медведкове.

"В настоящее время реконструировано и построено заново 18 мощных инженерных сооружений – 18 развязок, практически большинство всех существующих развязок на МКАД. Сегодня в стройке находятся четыре развязки", – рассказал он.

Градоначальник отметил, что на сегодняшний день участок на Осташковском шоссе является для автомобилистов проблемным из-за частых заторов. В связи с этим он выразил надежду, что в следующем году стройка будет завершена, а развязка введена в эксплуатацию.

Сейчас работы на участке ведутся круглосуточно, в них задействованы более 300 специалистов и более 50 единиц техники.

При этом движение в ходе строительства не перекрывается ни в одну сторону. Более того, работники стараются выполнить проект досрочно.

Собянин также осмотрел ход возведения нового дома по программе реновации в Лосиноостровском районе. Он обратился к семьям, которые будут переезжать в новостройку, отметив, что документы под расселение могут предоставить уже в октябре этого года.

"Капитализация этого дома, я думаю, будет в 1,5-2 раза выше, чем ваша пятиэтажка, так что вы еще будете богаче. Но вопрос не в этом. Это говорит о том, что дом просто качественный", – подчеркнул мэр города.

При этом Собянин отметил, что будущие жильцы будут вправе самостоятельно проверить качество квартир перед переездом, а все выявленные недостатки при необходимости будут исправлены.

Всего в Лосиноостровском районе в программу реновации включены 68 домов. В новые квартиры переедут более 12 тысяч жителей района.

Ранее на встрече с жителями ЗАО Собянин обсудил вопросы городского развития. Он отметил, что за последние годы в столице изменилась территориальная пропорция рабочих мест: их количество значительно увеличилось за пределами Третьего транспортного кольца.

Также Собянин рассказал, что инвесторы и девелоперы отчисляют средства в фонд Москвы за выдачу разрешений на строительство жилья, при этом часть денег получают обратно за создание новых рабочих мест там, где это необходимо.