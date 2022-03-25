Летняя пассажирская навигация откроется на Москве-реке 24 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сезон летней пассажирской навигации на Москве-реке откроется 24 апреля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на управление Росморречфлота.

В прошлом году летнюю навигацию также запустили 24 апреля. Старт состоялся на Северном речном вокзале после реконструкции его здания.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты начали подготовку набережных Москвы к открытию навигации. По его словам, всего планируется провести очистку и ремонт 78 набережных, в том числе Кремлевской, Котельнической, Фрунзенской, Пречистенской, Крымской, а также набережных Северного речного вокзала.

Московские ЗАГСы 30 апреля запустят свадебный круиз. В этот день торжественные церемонии заключения брака впервые пройдут на воде. Свадебный маршрут начнется от причала "Гостиница "Украина", пройдет вдоль Пресненской набережной по направлению к деловому центру "Москва-Сити" и обратно. Зарегистрировать брак на воде смогут 20 пар.

