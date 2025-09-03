Вучич заявил о сложностях в переговорах с Путиным

Фото: Vladimir Smirnov,Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Сербский президент Александр Вучич заявил, что ему было сложно вести переговоры с Владимиром Путиным и готовиться к ним. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на слова политика.

"Люди думают, что ты приходишь, сидишь и говоришь о чем хочешь. Это не так", – отметил он.

По словам Вучича, в рамках переговоров он представлял интересы "маленькой страны", в связи с чем был осторожен в своих выражениях.

Как уточнил президент Сербии, основными темами разговора были вопросы Автономного края Косово и Метохия, а также проблемы страны, включая населенный этническими сербами субъект федерации Боснии и Герцеговины.

Встреча Путина и Вучича прошла 2 августа в Пекине в рамках четырехдневного визита российского лидера в Китай. В ходе переговоров политики затронули тему американских санкций, наложенных на российско-сербскую компанию "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), 56,14% акций которой принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому".

По словам Вучича, этот вопрос Москва и Белград будут решать совместными усилиями. Стороны, уточнил он, хотят сохранить компанию и ее деятельность.

