Катар пригрозил приостановить поставки СПГ в Европу из-за директивы ЕС

Фото: depositphotos/63ru78

Катар пригрозил Евросоюзу прекращением экспорта сжиженного природного газа (СПГ), если страны Европы не смягчат или не отменят директиву о проверке всех цепочек поставок на соответствие так называемым "целям устойчивого развития" (CSDDD). Об этом заявил министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби на конференции ADIPEC.

"Если Европа на самом деле не рассмотрит, как они могут смягчить или отменить CSDDD, а по-прежнему будет взимать штраф в размере 5% от общего мирового оборота в сфере энергетики, мы не будем поставлять СПГ в Европу, это точно", – цитирует министра РИА Новости.

Аль-Кааби добавил, что Катар в ближайшей перспективе не сможет достичь нулевых выбросов углеводородов в атмосферу.

В октябре Евросоюз ввел 19-й пакет антироссийских санкций, который затронул банки, криптобиржи, иностранные компании и транзакции в криптовалютах.

Кроме того, был запрещен импорт СПГ России с 2026–2027 годов. Прямые и косвенные закупки, импорт и передача газа по краткосрочным контрактам будут запрещены с 25 апреля 2026 года.

В МИД РФ назвали запрет "полным мраком". В ведомстве добавили, что Евросоюз поставил во главу угла нанесение ущерба российскому топливно-энергетическому комплексу, не считаясь с негативными последствиями для своих стран.