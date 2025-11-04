Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 ноября, 03:58

Политика

Катар пригрозил приостановить поставки СПГ в Европу из-за директивы ЕС

Фото: depositphotos/63ru78

Катар пригрозил Евросоюзу прекращением экспорта сжиженного природного газа (СПГ), если страны Европы не смягчат или не отменят директиву о проверке всех цепочек поставок на соответствие так называемым "целям устойчивого развития" (CSDDD). Об этом заявил министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби на конференции ADIPEC.

"Если Европа на самом деле не рассмотрит, как они могут смягчить или отменить CSDDD, а по-прежнему будет взимать штраф в размере 5% от общего мирового оборота в сфере энергетики, мы не будем поставлять СПГ в Европу, это точно", – цитирует министра РИА Новости.

Аль-Кааби добавил, что Катар в ближайшей перспективе не сможет достичь нулевых выбросов углеводородов в атмосферу.

В октябре Евросоюз ввел 19-й пакет антироссийских санкций, который затронул банки, криптобиржи, иностранные компании и транзакции в криптовалютах.

Кроме того, был запрещен импорт СПГ России с 2026–2027 годов. Прямые и косвенные закупки, импорт и передача газа по краткосрочным контрактам будут запрещены с 25 апреля 2026 года.

В МИД РФ назвали запрет "полным мраком". В ведомстве добавили, что Евросоюз поставил во главу угла нанесение ущерба российскому топливно-энергетическому комплексу, не считаясь с негативными последствиями для своих стран.

"Деньги 24": Всемирный банк предрек падение цен на нефть до самых низких значений за 5 лет

Читайте также


политикаэкономиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика