В ГД заявили, что запрет на СПГ из России обрекает Европу на нищенскую жизнь

Фото: 123RF.com/hramovnick

Санкции Евросоюза о полном запрете на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России обрекают жителей стран Европы на нищенскую жизнь, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Они обрекают жителей, граждан своих же государств на холодную зиму, на вымирание, на нищенскую дальнейшую жизнь. Потому что происходящие процессы в первую очередь больно ударят по незащищенным слоям населения Евросоюза", – приводит слова депутата ТАСС.

Как отметил Водолацкий, главной задачей ЕС является не забота о своих гражданах, а попытка максимально навредить России.

Евросоюз ввел 19-й пакет антироссийских санкций 23 октября. Он затронул банки, криптобиржи, иностранные компании и транзакции в криптовалютах.

Кроме того, был запрещен импорт сжиженного природного газа России с 2026–2027 годов. Прямые и косвенные закупки, импорт и передача СПГ по краткосрочным контрактам будут запрещены с 25 апреля 2026 года.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала запрет "полным мраком". По ее словам, ЕС поставил во главу угла нанесение ущерба российскому топливно-энергетическому комплексу, не считаясь с негативными последствиями для своих стран.