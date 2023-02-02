В Совфеде отреагировали на высылку российских дипломатов из Австрии

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Власти Австрии приняли решение о признании персонами нон грата четырех российских дипломатов, чтобы продемонстрировать свою лояльность Европейскому союзу, полагает член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. Об этом сообщает RT.

Он предположил, что на высокопоставленных австрийских чиновников, принимавших данное решение, могло оказываться давление в рамках Евросоюза. По мнению Цекова, представители Брюсселя могли заставить Вену продемонстрировать недружественность по отношению к России.

"Они выбрали такой вариант демонстрации лояльности с Евросоюзом. Не самый лучший для Австрии, я думаю. Взвешенная позиция Австрии была более авторитетна, чем желание идти в ногу с теми решениями, которые принимает Евросоюз", – сказал Цеков.

Сенатор напомнил, что Австрия не является членом Североатлантического альянса, провозглашая себя как нейтральное государство. Также он предположил, что в качестве ответной меры Москва объявит персонами нон грата нескольких австрийских дипломатов.

"Я уверен, что МИД России признает как минимум четырех сотрудников посольства Австрии персонами нон грата, а может быть, и больше – в зависимости от ситуации", – отметил Цеков.

2 февраля Вена объявила четырех российских дипломатов нежелательными лицами. Они должны покинуть территорию Австрии. В австрийском МИД заявили, что два сотрудника посольства РФ совершили несовместимые с их статусом действия, еще два – нарушили положения Соглашения о штаб-квартире.

В МИД РФ пообещали принять меры в качестве ответной реакции на недружественные действия властей Австрии.

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