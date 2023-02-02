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Австрия объявила четырех дипломатов РФ персонами нон грата. Об этом сообщила пресс-служба австрийского МИД на своей странице в Twitter.

По данным министерства, двое дипломатов из российского посольства совершили несовместимые с их статусом действия.

"Два дипломата из числа представителей постоянного представительства России при ООН приняли действия, несовместимые с Соглашением о штаб-квартире", – говорится в сообщении.

Их попросили покинуть территорию Австрии.

Ранее министерство иностранных дел России объявило о понижении дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного в делах. Посла попросили покинуть Москву до 7 февраля.

Позже аналогичное решение в отношении России приняла Латвия. Она обязала российского посла покинуть страну до 24 февраля.

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