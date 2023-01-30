Лавров не исключил, что Польша и Прибалтика решатся на разрыв контактов с РФ

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что Польша и страны Прибалтики могут в антироссийских настроениях решиться на разрыв дипломатических отношений контактов с Россией, однако подчеркнул, что Москва не сторонник подобных шагов.

По мнению министра, даже в самой непростой ситуации нужно сохранять каналы для ведения диалога, решения вопросов наших сограждан и соотечественников.

"Нельзя исключать, что, войдя в антироссийских раж, эти страны (Польша и Прибалтика. – Прим. ред.) решатся на полный разрыв контактов с нами", – сказал Лавров, его слова приводит ТАСС.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров допустил понижение уровня дипломатических отношений со странами Балтии, имея в виду Литву и Латвию.

Джабаров пояснил, что у России с Эстонией не осталось никаких отношений, поэтому РФ делает правильно, понижая уровень дипломатии. Эстония относится к числу недружественных стран, подчеркнул сенатор. Однако он отметил, что полный разрыв дипломатических отношений с государствами Балтии маловероятен.

До этого сообщалось сообщалось, что Латвия намерена понизить уровень дипломатических отношений с Россией в знак солидарности с Эстонией. Глава МИД страны Эдгар Ринкевич заявил, что Рига в связи с этим требует от Москвы принять соответствующие меры.



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