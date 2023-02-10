Президент Молдавии приняла отставку правительства

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Президент Молдавии Майя Санду приняла отставку правительства во главе с премьер-министром страны Натальей Гаврилицей. Об этом глава республики написала на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией).

О своей отставке объявила Гаврилица, но, согласно конституции, уход с поста премьера означает отставку всего кабинета министров.

"После полутора лет на посту премьера пришло время сообщить о моей отставке", – сказала председатель правительства на брифинге.

При этом она отказалась озвучить причину такого решения. Перед выступлением в администрации президента прошло совещание с участием членов кабмина и представителей контролирующей парламент "Партии действия и солидарности".

Санду пояснила, что после отставки премьера президент страны проведет консультации с парламентскими фракциями. Затем она выдвинет кандидатов на пост премьера.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед представителями Евросовета заявил, что разведка страны перехватила якобы план России по разрушению демократического порядка в Молдавии.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков же отметил, что в Кремле не располагают информацией, о каком якобы перехваченном плане говорил Зеленский.



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