США доставили на Украину менее половины обещанных танков Abrams – СМИ

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Менее половины от обещанного 31 танка M1 Abrams на данный момент получил Киев от Вашингтона. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на украинских военных.

В понедельник, 25 сентября, СМИ сообщали, что первая партия танков M1 Abrams американского производства прибыла на Украину. Поставки стартовали на несколько месяцев раньше прогнозов.

О скором прибытии танков Abrams на Украину говорил 16 сентября секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов. Он подчеркнул, что Киев надеется получить их в количестве больше 10.

Первая партия танков Abrams прибыла на Украину – СМИ