В США заявили, что у страны останутся деньги на помощь Украине в случае шатдауна

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У США будут средства, чтобы оказывать поддержку Украине в случае возможной приостановки работы правительства страны. Об этом сообщила директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, передает ТАСС.

"Есть определенные остатки средств, чтобы продолжать финансово помогать Украине", – отметила она.

Однако, по ее словам, в США обеспокоены количеством своих резервных сил, а также качеством подготовки собственной армии.

Ранее уже сообщалось, что конгресс США отклонил два предложения по сокращению помощи Украине. Так, были отклонены поправки об исключении средств для Украины из проекта бюджета Пентагона, а также поправки о полном отказе в помощи Киеву.

До этого стало известно, что сенат США предложил снизить объем средств для Украины на краткосрочную перспективу до 4,5 миллиарда долларов по линии Пентагона вместо запрошенных администрацией США 24 миллиардов долларов.

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