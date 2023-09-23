В Вашингтоне недовольны потерей Киевом богатых ресурсами территорий – экс-аналитик ЦРУ

Фото: depositphotos/izanbar

Холодный прием президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне может быть связан с тем, что Киев потерял богатые ресурсами территории. Таким мнением поделился бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон. Его слова приводит ТАСС.

Ларри Джонсон обратил внимание на то, что во время выступления президента США Джо Байдена на Генассамблее ООН украинский президент был "очень недоволен". Помимо этого отмечается, что количество мероприятий с участием Зеленского в этот раз было гораздо меньше, чем в его прошлую поездку.

"Вероятно, данные встречи прошли не так хорошо, так как возможности для инвестиций на Украине бесперспективны. Самые богатые ресурсами территории и промышленная база на Украине находятся в районах, которые Россия контролирует и будет контролировать", – подчеркнул эксперт.

По мнению Джонсона, американские власти больше не видят "экономического смысла" в поддержке киевских властей.

Ранее стало известно, что в администрации США оптимистично смотрят на перспективы продолжения двухпартийной поддержки Украины со стороны конгресса. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что встреча президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским стала "по-настоящему важной".