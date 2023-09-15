На Украине обвинили Польшу в препятствовании транзиту зерна – СМИ

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Украинские представители крайне эмоционально вели себя во время заседания по экспорту сельхозпродукции, обвинив польскую сторону в умышленном препятствовании для транзита зерна из Украины. Об этом сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на высокопоставленного дипломата Евросоюза.

В частности, представители Киева обвинили Варшаву в намеренном введении ветеринарного контроля для того, чтобы затянуть время ожидания на пограничных переходах. Таким образом, продукция простаивает там до 12 дней.

По словам дипломата ЕС, эмоции не помогут украинским представителям. Он добавил, что история имеет экономическое и политическое измерение.

Ранее польские власти подписали документ, который запрещает ввоз зерновых с Украины в страну после 15 сентября – в этот день истекает соответствующее эмбарго, утвержденное Еврокомиссией.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что не допустит открытия новых сельскохозяйственных рынков независимо от того, какое решение примет Европейская комиссия.