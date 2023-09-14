Румыния увеличит транзит украинского зерна до 4 млн тонн через свою территорию

Фото: ТАСС/EPA/IGOR TKACHENKO

Румыния предпримет попытку нарастить объем транспортируемого через ее территорию зерна из Украины в ближайший месяц. Планируется увеличить транзит сельхозпродукции с 2 до 4 миллионов тонн зерна, заявил румынский премьер-министр Марчел Чолаку.

"Мы должны помочь Украине экспортировать зерно. В течение ближайшего месяца мы постараемся увеличить объем перевозок через Румынию с 2 до 4 миллионов тонн", – передает его слова газета Standard.

Чолаку добавил, что, помимо этого, Румыния также инвестирует порты, расположенные на реках Дунай и Констанца.

Ранее венгерское правительство решило в одностороннем порядке продлить эмбарго на импорт украинского зерна, которое истекает 15 сентября. Глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш отметил, что если Еврокомиссия не предпримет никаких шагов, то Венгрия будет действовать по собственному усмотрению.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщал, что Варшава направила в ЕК ультиматум, в котором предупредила о планах самостоятельно продлить запрет на ввоз четырех видов украинского зерна, если этого не сделает руководство ЕС.

Однако Евросоюз на данный момент не принимал каких-либо новых мер в вопросе ограничения поставок украинской сельхозпродукции в пять стран ЕС.



Путин назвал зерновую сделку и Сирию в числе тем переговоров с Эрдоганом в Сочи