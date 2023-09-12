Польша запретила ввоз украинского зерна после 15 сентября

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Польские власти подписали документ, который запрещает ввоз зерновых с Украины в страну после 15 сентября – в этот день истекает соответствующее эмбарго, утвержденное Еврокомиссией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства и развития сельской местности Роберта Телуса.

По его словам, постановление было направлено в ЕК, чтобы она приняла решение о продлении эмбарго. Если этого не произойдет, продолжил он, Варшава запретит ввоз на территорию Польши четырех видов зерновых до момента урегулирования этой ситуации в Евросоюзе.

Телус добавил, что речь не идет о транзите украинских зерновых, который продолжится как и раньше.

"Мы будем действовать и дальше так, чтобы это зерно в Польшу не ввозилось", – заключил он.

В апреле ЕК утвердила ограничения на экспорт в ЕС зерна с Украины с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией, которые будут действовать до 15 сентября. Впоследствии София, Будапешт, Варшава, Бухарест и Братислава подписали декларацию о продлении запрета на импорт украинского зерна с сохранением транзита.

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