В Белом доме заявили, что уверены в финансовой поддержке Украины со стороны конгресса

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В администрации США оптимистично смотрят на перспективы продолжения двухпартийной поддержки Украины со стороны конгресса. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы ценим двухпартийную поддержку финансирования Украины. Мы настроены оптимистично по поводу ее продолжения", – приводит ее слова РИА Новости.

Жан-Пьер также заявила, что встреча президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским стала "по-настоящему важной". По ее мнению, встреча двух президентов в Белом доме "послала сильный сигнал миру" о продолжающейся поддержке Украине со стороны США.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что Вашингтон будет с Киевом "столько, сколько потребуется".

Ранее стало известно, что группа законодателей США выступила против выделения 24 миллиардов на помощь Украине, пока не будет ясно, как были потрачены переданные ранее средства и к каким целям стремится американская сторона. Данное послание Белому дому и американскому лидеру Джо Байдену направили 23 конгрессмена и 6 сенаторов.

До этого сообщалось, что спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в возможности выступить перед палатой. Он сослался на напряженный график законодателей.

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