В МИД заявили, что РФ не нарушает санкции СБ ООН против КНДР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия придерживается санкций Совбеза ООН против Северной Кореи, однако выступает против новых ограничительных мер в отношении страны. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.

"Россия как ответственный член мирового сообщества строго придерживается своих международных обязательств в отношении Пхеньяна по линии СБ ООН", – сказал он.

Однако, заявил Бурмистров, резолюции СБ ООН принимались в другой геополитической обстановке. Их задача, по мнению российской стороны, заключалась в поощрении КНДР встречными шагами, что крайне необходимо в условиях сложной гуманитарной ситуации в стране.

При этом страны Запада не проявили желания двигаться по другому политическому пути, считает дипломат.

В сентябре 2023 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию. В рамках визита он встретился с Владимиром Путиным, а также посетил ряд объектов Приморья.



Ким Чен Ын завершил свою поездку в Россию