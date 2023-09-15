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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края. Об этом сообщает "Интерфакс".

Главу КНДР встретили губернатор региона Михаил Дегтярев и глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник. Ожидается, что в данном городе Ким Чен Ын посетит авиапредприятие, выпускающее боевую и гражданскую технику.

Председатель КНДР прибыл с официальным визитом в Россию 12 сентября. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде. Он сошел на станции Хасан Приморского края, где его встретил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Встреча Ким Чен Ына и Владимира Путина в общей сложности продлилась больше пяти часов. Они встретились на космодроме Восточный в 07:09 по московскому времени. В 08:25 начались переговоры с участием делегаций. Они продлились больше часа. Саммит продолжился беседой Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет.

Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы. Он также выразил надежду, что РФ и Северная Корея всегда будут вместе защищаться от империализма.

По информации СМИ, Ким Чен Ын также пригласил Владимира Путина посетить КНДР. Российский президент принял приглашение, однако о приблизительных сроках визита пока не сообщается.

Песков назвал переговоры Путина и Ким Чен Ына содержательными