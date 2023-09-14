ЕС пригрозил КНДР ответными мерами в случае военной помощи России

Фото: 123RF/mesutdogan

Евросоюз (ЕС) готов принять ответные меры против КНДР, если страна будет оказывать военную помощь России. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает ТАСС.

"Любое предоставление Северной Кореей помощи России не останется без последствий. Мы готовы отреагировать соответствующими мерами", – подчеркнул Стано.

Он отметил, что Евросоюз выступает против не только проводимой РФ спецоперации на Украине, но и всех тех, кто оказывает помощь или поддержку России. По его словам, власти Пхеньяна должны прекратить предоставлять помощь Москве.

Председатель КНДР Ким Чен Ын прибыл с официальным визитом в Россию 12 сентября. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде. Он сошел на станции Хасан Приморского края, где его встретил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Лидеры государств встретились на космодроме Восточный 13 сентября. В 08:25 начались переговоры с участием делегаций. Они продлились больше часа. Саммит продолжился беседой Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет.

Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы. Он также выразил надежду, что РФ и Северная Корея всегда будут вместе защищаться от империализма.

Путин заявил, что у России и КНДР есть много интересных проектов