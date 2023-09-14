Эксперт заявил, что Россия, Китай и КНДР будут вынуждены держаться вместе

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Россия, Китай и КНДР будут вынуждены держаться вместе, сообщил радио КП ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

По его мнению, Москва, Пхеньян и Пекин будут стараться укрепить сотрудничество на фоне глобальной турбулентности, так как у них есть общая угроза в виде коллективного запада.

Он подчеркнул, что на глазах у мира начинают складываться блоки и это не разовое партнерство.

Председатель КНДР прибыл с официальным визитом в Россию 12 сентября. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде. Он сошел на станции Хасан Приморского края, где его встретил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Встреча Ким Чен Ына и Владимира Путина в общей сложности продлилась больше пяти часов. Они встретились на космодроме Восточный в 07:09 по московскому времени. В 08:25 начались переговоры с участием делегаций. Они продлились больше часа. Саммит продолжился беседой Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет.

Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы. Он также выразил надежду, что РФ и Северная Корея всегда будут вместе защищаться от империализма.

Песков назвал переговоры Путина и Ким Чен Ына содержательными