Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от космического скафандра и карабин

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками. Они подарили друг другу по карабину, президент РФ преподнес лидеру Северной Кореи перчатку от космического скафандра, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Президент Путин подарил лидеру КНДР перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе, подарил карабин нашего, отечественного производства высочайшего качества", – подчеркнул он.

Пресс-секретарь главы РФ отметил, что Путин получил в качестве подарка от лидера КНДР также карабин, который изготовили в Северной Корее.

Председатель КНДР прибыл с официальным визитом в Россию 12 сентября. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде. Он сошел на станции Хасан Приморского края, где его встретил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Лидеры государств встретились на космодроме Восточный 13 сентября. В 08:25 начались переговоры с участием делегаций. Они продлились больше часа. Саммит продолжился беседой Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет.

Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы. Он также выразил надежду, что РФ и Северная Корея всегда будут вместе защищаться от империализма.

Песков назвал переговоры Путина и Ким Чен Ына содержательными