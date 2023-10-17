Премьер-министр Таиланда пришел на встречу с Путиным в розовых носках

В соцсетях продолжается обсуждение неформальных деталей встречи Владимира Путина и премьер-министра Таиланда Сеттха Тхависина, который пришел на встречу с российским президентом в розовых носках. Некоторых это удивило, поскольку обычно на таких совещаниях принято соблюдать официальный протокол.

Как позже выяснилось, выбор таких носков связан с культурными традициями страны. Дело в том, что в Таиланде у каждого дня недели есть свой цвет, и розовый считается цветом вторника.

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