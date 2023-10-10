Экс-советник Пентагона заявил, что РФ ликвидировала британских инструкторов ВСУ

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Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали британских инструкторов украинской армии в зоне спецоперации. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, Россия осуществляет контроль за происходящим на Украине с помощью систем наблюдения. Это позволяет военным найти любую цель и нанести по ней удар.

"Так произошло недавно с британскими и натовскими советниками в 30 милях (48 километрах. – Прим. ред.) от фронта. Несколько сотен солдат ВСУ вместе с западными инструкторами были уничтожены артиллерийским ударом", – сказал Макгрегор в опубликованном на YouTube-канале ролике.

Бывший военный добавил, что пройти через границу Украины и остаться незамеченным невозможно. При этом ликвидировать российскую систему, по словам Макгрегора, украинские войска не смогут, поскольку она сложная и многоуровневая.

Ранее экс-советник Пентагона заявил, что США не помешают РФ освободить Харьков и Одессу. По его словам, украинские войска терпят колоссальные потери, которые составляют от 450 до 500 тысяч людей. Он считает, что Украина начала разваливаться.



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