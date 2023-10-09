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РФ сможет освободить Харьков и Одессу, а США не помешают этому, сообщил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.

Он отметил, что РФ возьмет под контроль эти города. Часть регионов она уже освободила, подчеркнул Макгрегор. По словам офицера, причиной стало фактическое объявление Западом войны.

"Русские возьмут все, что принадлежит им исторически, и мы ни черта не сможем сделать с этим", – указал экс-советник Пентагона.

Он добавил, что украинские войска терпят колоссальные потери, которые составляют от 450 до 500 тысяч людей. Как уточнил Макгрегор, Украина начала разваливаться.

Ранее сообщалось, что группа из 17 солдат ВСУ сдалась в плен под Донецком после приказа командования удерживать позицию без боеприпасов. Пленные рассказали, что удерживали опорный пункт, но им запретили отступить даже после того, как кончились снаряды, а командование не эвакуировало раненых.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) потребовало от солдат удерживать круговую оборону у Купянска и Боровой в Харьковской области. При этом глава ДНР не отрицает, что ВСУ в ближайшее время могут начать активные наступательные действия.

ВС РФ нанесли разгромные удары по опорным пунктам ВСУ на купянском направлении