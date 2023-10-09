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Наемники из США, которые ведут боевые действия на стороне ВСУ и получают ранения, лечатся и восстанавливаются в Европе. Об этом заявила газета The New York Times.



Как утверждают пострадавшие военные, отправка на лечение в Германию стала для них спасением, поскольку врачи на Украине не справляются с потоком раненых, а лечение у них минимальное.

"Я проснулся во время операции, потому что мне дали мало анестезии", – поведал один из раненых наемников США.

Другой солдат, который получил осколочные ранения в ноги, руки и шею, рассказал, что украинские врачи сделают операцию только через месяц.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что военнослужащие ВСУ начали массово дезертировать после провала контрнаступления. По его словам, украинские солдаты устали от боевых действий. Полковник отметил, что российские военные гуманно относятся к сдающимся украинцам и оказывают необходимую медицинскую помощь пленным.

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