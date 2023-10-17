Новейшую огнеметную систему "Тосочка" применили в зоне СВО

Фото: Министерство обороны РФ

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" подразделений радиационной химической и биологической защиты (РЗБЗ) группировки "Центр" уничтожил скопление украинских сил на одном из укрепленных районов в зоне проведения СВО. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости.

"Привязавшись к местности, экипаж провел пуск термобарическим снарядом повышенной дальности, успешно поразив скопление пехоты противника, сконцентрированной в укрепленном районе", – заявили в оборонном ведомстве России.

В Минобороны уточнили, что специалисты РХБЗ высоко оценивают характеристики данной огнеметной системы. "Тосочка" отличается от стоящих сегодня на вооружении ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" улучшенными тактико-техническими характеристиками.

У новой огнеметной системы – повышенная мобильность, увеличенная дальность и точность используемых боеприпасов, а также усиленная огневая мощь. Комплекс установлен на колесном шасси автомобиля "Урал" с повышенной проходимостью и оборудован краном-манипулятором, благодаря чему не нуждается в транспортно-заряжающей машине.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия поразила склад военной техники Вооруженных сил Украины в районе города Измаил Одесской области.

До этого российские военнослужащие отразили атаки ВСУ около Клещеевки в ДНР, а также вклинились в оборону противника на глубину от 300 до 600 метров на донецком направлении.

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