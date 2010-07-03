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Происшествия

15:17

Суд арестовал подозреваемого в убийстве 9-летней девочки

суды происшествия криминал

Фото: СК

Суд в Саратовской области арестовал Михаила Туватина, подозреваемого в убийстве 9-летней девочки, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

"Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

О гибели девятилетней школьницы из Саратова стало известно 11 октября. Она пропала утром 9 октября: пошла, как обычно, в школу, но по дороге пропала. Ее начали искать полиция и волонтеры. В ночь на 11 октября девочку нашли мертвой в гаражах.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. На помощь к саратовским коллегам прилетели следователи из Москвы. В СК сообщили, что задержанный дал признательные показания. Это 35-летний Михаил Туватин. Он полностью признался в преступлении.

По данным следствия, до убийства Туватин самовольно завладел заброшенным гаражом. Девочка, проходя мимо, заметила его и спросила, чей гараж. Мужчина испугался, что она его разоблачит, и решил убить ее. Жители Саратова штурмовали автомобиль полиции и грозились устроить расправу над подозреваемым.

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