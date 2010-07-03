Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы рассказала о сыне

Фото: СК РФ

Мать Михаила Туватина, которого подозревают в убийстве саратовской школьницы, рассказала о своем сыне. Женщина заявила, что последний раз видела своего сына два дня назад и сейчас не знает, где он может находиться, сообщает RT.

Ольга Туватина на вопрос журналиста, нападали ли на нее потрясенные убийством девочки жители Саратова, она заявила, что никто на нее не нападал.

Также Ольга защищает сына и не верит тому, что он мог убить человека. Она сказала, что ее сын "замечательный, добрый, умный, работящий".



Ранее стало известно о гибели девятилетней школьницы из Саратова. Она пропала утром 9 октября: пошла, как обычно, в школу, но по дороге пропала. Ее начали искать полиция и волонтеры. В ночь на 11 октября девочку нашли мертвой в гаражах.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. На помощь к саратовским коллегам прилетели следователи из Москвы.

В СК сообщили, что задержанный дал признательные показания. Это 35-летний Михаил Туватин. Он полностью признался в преступлении.

По данным следствия, до убийства Туватин самовольно завладел заброшенным гаражом. Девочка, проходя мимо, заметила его и спросила, чей гараж. Мужчина испугался, что она его разоблачит, и решил убить ее. Жители Саратова штурмовали автомобиль полиции и грозились устроить расправу над подозреваемым.

