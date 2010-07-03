Психолог рассказал о зависимости детей от гаджетов

09:17
09:17
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Фото: depositphotos/oksun70
Зависимость от гаджетов у детей влияет на способность к коммуникации и решению конфликтных ситуаций, рассказал Агентству "Москва" психолог семейного центра "Диалог" Михаил Попов.
"Гаджеты не могут научить его понимать других людей, решать конфликтные ситуации, отстаивать свою позицию. В результате происходит задержка эмоционального и социального развития", – отметил он.
По словам Попова, такой ребенок не может расстаться с любимыми устройствами ни на час, перестает слушать родителей и агрессивно реагирует на замечания.
Психолог отметил и плюсы гаджетов – ребенок сидит дома и развивает навыки владения техническими устройствами, а не пропадает на улице в непонятных компаниях. Но при этом он перестает общаться с реальными людьми.
Родителям он советует составлять письменный договор с детьми о правилах пользования гаджетами. В него следует прописать права, обязанности и штрафные санкции за нарушение.
К процессу написания договора можно подойти с юмором, чтобы заинтересовать ребенка. Психолог также рекомендовал больше общаться с ребенком.
"Расспрашивайте ребенка о делах в школе, о его друзьях, о планах на выходные и каникулы. Учитесь не только слушать, но и слышать ребенка", – отметил Попов.
Он добавил, что как правило с проблемами детской зависимости от гаджетов к специалистам обращаются родители детей от семи до 15 лет.
Ранее эксперт назвал естественными детские страхи темноты и высоты. По словам завотделом медицинской психологии РАМН Сергея Ениколопова, страхи эволюционно необходимы.
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