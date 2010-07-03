Названы основные симптомы переутомления у школьников

13:50
13:50
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врачи назвали симптомы переутомления у школьников. Нейропсихолог Ирина Хвингия заявила, что нередко родители и педагоги дают ребенку тяжелую нагрузку в учебе, которая сопровождается еще и разными кружками, репетиторством и факультативами до позднего вечера. Сегодня это стало обыденностью, однако так можно легко навредить здоровью ребенка.
"Понять, что у ребенка переутомление, можно по определенным симптомам. Это истощаемость внимания, нарушение сна, повышенная раздражительность, капризность. У школьников это может проявляться по-разному: один бегает по классу, а другой лежит, распластавшись, на парте. Дети не могут сконцентрироваться, и, вместо того, чтобы слушать учителя и смотреть на доску, они смотрят в окно или следят за летающей мухой. Они бы и рады внимать учителю, но не получается", – сказала Хвингия, сообщают "Дни.ру".
Психологи отметили, что даже одноразовый перегруз способен выбить детский организм из колеи. Регулярное перенапряжение может вызвать устойчивые нарушения здоровья: снижение иммунитета, обострение хронических заболеваний.
Затем переутомление у школьника способно вылиться в задержку развития или в вегето-сосудистую дистонию. В подростковом возрасте ребенок может столкнуться с депрессиями и мигренями. В таком случает специалист советует отвести ребенка к нейропсихологу, который проведет диагностику и даст рекомендации.
Хвингия также посоветовала провести диагностику детям, которые только собираются идти в первый класс, так как не все дети физиологически готовы к нагрузке в учебе.
Если у ребенка все нормально со здоровьем, он успевает осваивать школьную программу и у него остается свободное время, то тогда его можно отдавать в дополнительные секции. А если он с трудом успевает в школе, то нагружать его еще как-то не стоит, добавила врач.
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