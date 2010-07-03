Суд отменил штраф в 32 млн долларов дворнику Бодровой

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Московский городской суд отменил решение суда предыдущей инстанции, оштрафовавшего дворника Светлану Бодрову на сумму около 32 миллионов долларов, сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда постановила отменить заочное решение Дорогомиловского районного суда Москвы, принять новое решение об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований КБ "Судостроительный банк" в лице конкурсного управляющего ГК "Агентство по страхованию вкладов", – приводит слова Солоповой Агентство "Москва".

Таким образом, как отметила Солопова, апелляционная жалоба ответчика удовлетворена.

Ранее Дорогомиловский районный суд заочно удовлетворил исковые требования по кредитному договору с ООО "Реалити Плюс" и Бодровой, которая выступала поручителем.

Суд первой инстанции постановил взыскать задолженность в 32,2 миллиона долларов, а также расходы по оплате госпошлины.

Три года назад Бодрова хотела устроиться в столице курьером. На собеседовании она подписала несколько документов и стала директором компании. Организация взяла в банке 32 миллиона долларов, а затем обанкротилась. Должником автоматически стала руководитель.

Сейчас деньги с нее пытается получить Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Супруг Светланы рассказал, что они с женой были шокированы такой задолженностью. Поделилась подробностями и сама пострадавшая.

"Меня попросили оформить на себя курьерскую фирму и один раз сходить в банк. А у меня зрение плохое – плюс три – я не знала, что я там подписала. За это мне дали две тысячи", – отметила Бодрова.

Между тем ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова. По ее словам, такого рода случаи мошенничества происходят не впервые. В частности, параллельно идет следствие по другому подобному делу: человек уже 1,5 года пытается доказать, что никогда не бывал в том городе, где оформленная якобы на него компания отмывала деньги.

