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Происшествия

21:40

Суд арестовал экс-заведующую роддома № 27 по делу о халатности

происшествия суды медицина

Главврача московского роддома арестовали по делу о халатности из-за жалоб

Савеловский районный суд заключил под стражу экс-заведующую филиалом родильного дома ГКБ имени Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян по делу о халатности, сообщает Агентство "Москва".

Она останется под арестом до 6 февраля. Ходатайство о изменении меры пресечения на домашний арест удовлетворено не было.

Сармосян, а также заведующих всех отделений роддома уволили после многочисленных жалоб пациентов. Проверку начали после публикации в соцсетях жалобы пациентки, у которой при родах пострадал ребенок.

По ее мнению, это произошло из-за врачебных ошибок, включая передозировку обезболивающими и применение ряда агрессивных тактик. Ребенок получил отек мозга, фиксировалась клиническая смерть. Малыш выжил, но остался инвалидом.

При расследовании были выявлены другие случаи причинения вреда здоровья новорожденным в роддоме.

На смену уволенным пришли специалисты из роддома № 32, который относится к больнице имени Боткина. Новым директором стала врач-акушер-гинеколог высшей категории Елена Семейкина, возглавлявшая родильный дом ГКБ имени Боткина.

Руководство роддома № 27 сменили после жалоб пациентов

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