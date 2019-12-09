В Депздраве оценили заключение бывшей заведующей роддомом № 27

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Заключение под стражу является слишком строгой мерой для бывшей заведующей роддомом № 27 Марины Сармосян, заявили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Отмечается, что избранная судом мера в отношении Сармосян стала потрясением для медицинской общественности.



"В подобной ситуации гораздо более понятным был бы домашний арест или подписка о невыезде, но не помещение Сармосян под стражу", – приводит сообщение Депздрава Агентство "Москва".

В пресс-службе отметили, что Депздрав будет следить за развитием событий по данному делу.

Ранее Савеловский районный суд заключил под стражу экс-заведующую филиалом родильного дома ГКБ имени Спасокукоцкого (Сармосян по делу о халатности. Она останется под арестом до 6 февраля. Ходатайство о изменении меры пресечения на домашний арест удовлетворено не было.

Проверка была организована после публикации в соцсетях одной из женщин, рожавшей в этом роддоме. По словам женщины, несмотря на отсутствие каких-либо патологий во время беременности, ребенок родился с множественными повреждениями.

Женщина считает, что это произошло из-за врачебных ошибок, включая передозировку обезболивающими и применение ряда агрессивных тактик, таких как выдавливание и вакуум. Ребенок получил отек мозга, фиксировалась клиническая смерть. Малыш выжил, но остался инвалидом.

Суд арестовал бывшую заведующую роддома № 27 за халатность

Новым директором стала врач – акушер-гинеколог высшей категории Елена Семейкина, до этого возглавлявшая родильный дом ГКБ имени Боткина. Позднее будут назначены заведующие отделениями. Родильный дом продолжает свою работу, все пациентки находятся под наблюдением и постоянным контролем медицинского персонала.

В ноябре родильный дом № 27 получил международный статус "Больница, доброжелательная к ребенку". Его присваивают ВОЗ и ЮНИСЕФ. Это значит, что в роддоме делают все, чтобы мама с малышом были вместе с первых минут жизни, даже в палате интенсивной терапии.

